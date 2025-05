Sicilia e Calabria insieme per la pesistica giovanile

StrettoWeb

Sport, sviluppo tecnico e valorizzazione del talento giovanile sono stati al centro del secondo raduno congiunto tra Sicilia e Calabria, ospitato presso l’A.S.D. Antudo Strength & Conditioning. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Fipe Factory, promosso dalla Federazione Italiana Pesistica. All’appuntamento hanno partecipato 13 atleti siciliani e 5 calabresi, seguiti attentamente dallo staff tecnico coordinato da Moreno Boer, responsabile dell’area Centro-Sud della FIPE. Al suo fianco, figure di rilievo del panorama tecnico nazionale e locale: Maurizio Sardo, Direttore Tecnico Regionale Sicilia e responsabile del CFNT Sicilia, e Davide Cattafi, referente della Commissione attività giovanile per il Sud Italia.

L’incontro ha rappresentato non solo un momento di valutazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra tecnici e operatori del settore. Alla gestione del raduno hanno infatti contribuito attivamente anche gli allenatori delle società coinvolte. Per la Sicilia: Marco Radicello, Alessandro Cocuzza, Federica La Franca, Paolo Bonasera, Marco Giglio e Giuseppe Scibilia. Per la Calabria: Marco Mangiarano e Patrizia Parise.

In parallelo, si sono svolte anche attività dedicate ai giovani atleti nati tra il 2013 e il 2015, che si stanno affacciando per la prima volta al mondo del sollevamento pesi. Un’opportunità preziosa per individuare nuove promesse e rafforzare le basi del movimento giovanile nazionale.

“In collaborazione con la Direzione Tecnica Nazionale, abbiamo colto l’occasione per effettuare ulteriori valutazioni anche su atleti più giovani,” ha spiegato Maurizio Sardo. “È stata una giornata all’insegna della tecnica e del confronto costruttivo, utile a condividere strategie mirate alla crescita e alla qualificazione di alto livello.”

All’evento hanno preso parte anche rappresentanti della stampa locale e dell’amministrazione comunale, che hanno dimostrato interesse e sensibilità nei confronti del progetto Gioca Fipe, sempre più radicato nel territorio e orientato a costruire il futuro della pesistica italiana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.