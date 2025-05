Dalla Sicilia alla Calabria? Anatriello lascia Trapani: lo punta anche il Catanzaro

StrettoWeb

Da Messina a Trapani, dalla zona salvezza a quella playoff di Serie C. Ora, però, potrebbero spalancarsi le porte della Serie B. Gennaro Anatriello è un interessante prospetto italiano scuola Bologna, che quest’anno si è messo in mostra in terza serie. A 21 anni, per lui, 11 reti tra Messina e Trapani: 7 reti coi biancoscudati, in una situazione di classifica e societaria complessa; altre 4 con i granata, con cui però non è riuscito a centrare i playoff.

Ma il giovane attaccante napoletano è di proprietà del Bologna, società verso cui farà rientro dopo il prestito nell’isola. Molto probabilmente, però, i felsinei lo manderanno almeno un altro anno in prestito. Dopo oltre 50 reti nel settore giovanile rossoblu, e dopo la trafila in Serie C, ora sarà probabilmente il campionato cadetto a fare da “cuscinetto” per il possibile e definitivo salto in A. Per questo si sarebbero fatti i nomi di Catanzaro e Juve Stabia come possibili mete, sempre ammesso che le due società restino in B. La Juve Stabia ha molte più chance di promozione: ieri ha battuto la Cremonese nell’andata della semifinale playoff e ora al ritorno dovrà non perdere per guadagnare la finale.

Difficile, quasi impossibile, invece, che ce la possa fare il Catanzaro, sconfitto per 0-2 ieri sera in casa. Al ritorno dovrebbe violare il “Picco” di La Spezia con tre gol di scarto. Per questo, molto probabilmente, la squadra giallorossa sarà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di B, sempre da protagonista, e sempre con la stessa politica: equilibrio economico, competenze e scelte sagge e giuste, che guardino in prospettiva. Anche per questo Anatriello potrebbe fare al caso delle Aquile. Il campionato deve tuttavia ancora entrare nel vivo e lo farà al termine degli spareggi.