Sicilia, 13enne aggredita dal branco: Daspo Willy per tre minorenni

StrettoWeb

Il Questore di Siracusa ha emesso un Daspo Willy nei confronti di tre ragazze, due 15enni e una 14enne, accusate di essere tra i cinque autori di una violenta aggressione avvenuta il 26 aprile scorso ad Avola nei confronti di una 13enne di origini straniere colpita con calci alla testa anche quando era già per terra. Avranno il divieto per due anni di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di sostare nelle loro immediate. All’aggressione avrebbero preso parte anche un ragazzo e una ragazza che hanno meno di 14 anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.