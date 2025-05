Si Cobas Calabria, lettera ai vertici di Aou Renato Dulbecco: “provvedere al pagamento della produttività del 2023”

StrettoWeb

Il Si Cobas Calabria chiede ai vertici aziendali di Aou Renato Dulbecco di “provvedere al pagamento della produttività per l’anno 2023, primo anno di nascita di Aou Renato Dulbecco (il policlinico universitario ha inglobato l’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio nell’aprile 2023). In colpevole ritardo di due anni chiediamo che le procedure che porteranno al pagamento della produttività siano fatte nel minor tempo possibile così da liquidare questo esercizio e passare al 2024 nel più breve tempo possibile”.

“A livello nazionale il Si Cobas ha proposto più volte la sostituzione di questo istituto che valuta i lavoratori (e dove si possono fare molti giochetti per dare più soldi a chi non li merita) con l’istituzione di una quattordicesima differenziata ovviamente dal livello professionale, un sistema uguale per tutti così da sfuggire al ricatto dei Direttori di Soc e dei Coordinatori di Soc che alleandosi portano danni ai LAVORATORI favorendo in molti casi degli incapaci così da poter gestire più soldi e avere un tornaconto personale. Il Si Cobas Calabria chiede che la produttività 2023 venga gestita e liquidata nel più breve tempo possibile e che si pensi subito alla produttività 2024, in una sanità pubblica abusata, violentata dai poteri forti bisogna rispettare i diritti dei lavoratori che purtroppo sono facili prede di chi vuole solo avere il potere”.