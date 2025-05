Settore giovanile Viola: il 6 e 7 giugno try out al PalaCalafiore | INFO

StrettoWeb

Con lo slogan “Vuoi essere dei nostri?” la Redel Viola Reggio Calabria lancia due giorni di allenamenti con la supervisione di Coach Giulio Cadeo. Alla presenza dell’intero staff degli allenatori del settore giovanile neroarancio, per atleti delle annate 2010, 2011, 2012, 2013 sarà possibile partecipare alle sessioni tecniche in programma ed accedere alle formazioni Under nella prossima stagione 2025/26 parteciperanno ai rispettivi campionati regionali e d’Eccellenza.

Info e Contatti

Per iscriversi l’indirizzo e-mail utile è: settoregiovanile@pallacanestroviola.it.

Il recapito telefonico da contattare: 3388890330 (dirigentePaolo Ginestra)

Sarà necessario per i tesserati di altre società iscriversi dopo aver ricevuto il relativo nulla osta dalla società di appartenenza.

“Se vuoi essere dei nostri ti aspettiamo!” al PalaCalafiore 6/7 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00.