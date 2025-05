Serie D, il Ravenna non sbaglia: 2-0 e finale playoff, ma quanta fatica

StrettoWeb

Un po’ di fatica, anche troppa, ma alla fine il Ravenna riesce a vincere e a centrare la finale playoff del girone D di Serie D. 2-0 alla Pistoiese di Taibi in semifinale, giocata oggi alle ore 19.30. Partita molto bloccata, in bilico fino alla fine, tanto da arrivare ai supplementari. Poi, tra 109′ e 116′, le due reti di Calandrini e Lorkipanidze. Ora sarà finale contro il Tau, capace di sbancare il campo di Lentigione per 1-2. La Reggina, com’è noto, guarda con attenzione al Ravenna, che in caso di vittoria dei playoff sarebbe davanti agli amaranto nella graduatoria della Serie D riguardante il ripescaggio.