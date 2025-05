Serie D, il presidente dell’Acireale inflessibile: “attendo offerte per la cessione, altrimenti non iscriverò la squadra”

StrettoWeb

Una salvezza sofferta e al cardiopalma non ha “ammorbidito” il presidente dell’Acireale Di Mauro, che rimane inflessibile circa le sue intenzioni sul futuro del club. E’ aperto alle offerte per cederlo, altrimenti non lo iscriverà. La spaccatura con la tifoseria e gli “insulti vergognosi” degli ultrà alla base della decisione matura: “non ci sono le condizioni per continuare”, ha fatto intendere il numero uno dei siciliani in una nota ufficiale della società.

“So che una parte della tifoseria e stata vicino alla squadra e alla società fino alla fine – ha dichiarato – e sono contento delle attestazioni di affetto mostrate, ma non posso ignorare ne quello che è accaduto all’inizio della stagione e a stagione in corso, ne quanto accaduto domenica, quell’episodio terribile che che mi ha portato a dire che noi ci siamo salvati, ma una parte della Curva Sud è retrocessa. Come si fa a dire che sarebbero stati loro a salvare la squadra quando poi, nel momento più difficile dell’intera stagione, il momento in cui i calciatori in campo sembravano sbandati e avevano bisogno davvero di sostegno più di ogni altra cosa, quei tifosi li hanno metaforicamente calpestati con cori minacciosi e con insulti? Come si fa? Avrei capito la contestazione dopo una sconfitta, ma questo letterale abbandono in corso e davvero ingiustificabile”.

“E poi che fanno? Provano a lavarsi le mani con un post su Facebook nel quale giustificano le ingiurie rivolte a me e alla mia famiglia liquidandole come ‘frasi che si dicono’. Erano cori, cori prolungati, insulti vergognosi a mia madre nel giorno della festa della mamma. Io non posso passarci sopra. Come posso continuare a fare calcio in questa citta? Il calcio e passione e divertimento, fatto di valori e uomini con la schiena dritta, e di progetti ideati e seguiti per la gente, ma qui abbiamo perso gran parte di tutto questo”.

“Per questo – continua – io ribadisco la mia volontà di vendere, ma se continuerà così, se nessuno si farà avanti, se gireranno solo voci di fantomatiche cordate, fantomatici investitori internazionali che da mesi qualcuno vuole propinare come soluzioni senza rendersi conto che questo è il male del calcio, vedremo il sipario calare sulla Società Sportiva Dilettantistica Citta di Acireale 1946, perché alla luce di tutto questo io, con dolore, non effettuerò l’iscrizione al prossimo campionato.

“C’erano tutte le condizioni per fare bene, c’erano professionisti, investitori e volontà di lavorare, c’era un progetto legato alla creazione di una Società solida che guardasse al futuro con fiducia, ma pian piano il progetto e stato minato, fino a ricevere un colpo al cuore. Sono certo che più di una persona ha voluto questo, ed e a loro che si dovrà chiedere conto dell’eventuale sparizione del calcio che conta ad Acireale”.

Cessione Acireale: il termine ultimo per presentare le domande

Il termine ultimo per poter manifestare l’interesse ad acquistare la Società (da far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo acirealecalcio@legalmail.it) è fissato al 10 giugno 2025. Trascorso infruttuosamente questo termine, il presidente Di Mauro si sentirà libero di valutare e semmai accettare eventuali proposte di cessione del titolo sportivo in altre piazze. Se non dovessero arrivare neanche proposte di questo tipo, allora il Presidente non iscriverà la Società al prossimo campionato di Serie D.