Serie D, Locri-Acireale senza tifosi ospiti: trasferta vietata ai siciliani

“Il Prefetto della provincia di Reggio Calabria comunica che, alla luce della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 18 del 20 aprile 2025, in occasione della partita di calcio Locri -Acireale che si disputerà domenica 4 maggio, e posto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, che quindi non potranno assistere all’incontro”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’Acireale. Per l’importante match salvezza del girone I di Serie D, non ci saranno i tifosi ospiti.

