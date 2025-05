Juvara-Pallavolo Messina: la presentazione dell’ultima gara casalinga della stagione

StrettoWeb

Ultima in casa alla Juvara per la Pallavolo Messina in Serie D femminile. La formazione di coach Massimiliano Triolo saluterà le mura amiche e il proprio pubblico domenica 25 maggio, ore 18:30 alla palestra Juvara sotto la direzione arbitrale Dominga Costa, trovando la Play Volley Barcellona dall’altra parte della rete. La formazione tirrenica al momento è in quarta posizione e all’andata le biancorosse vinsero un tirato primo set prima di cedere abbastanza nettamente i successivi tre parziali. Le longanesi sono in quarta posizione e in piena corsa per il terzo posto del girone che vorrebbe dire essere direttamente promosse nella prossima serie C femminile.

Distacco di punti considerevole tra le due formazioni, 41 per Barcellona che è la terza squadra meno battuta del campionato, appena sei volte, contro i 7 di capitan Tringali e compagne che però vengono da una buona prova in casa della capolista Randazzo di settimana scorsa dove hanno sfiorato di portare via punti.

Margherita Puglisi, centrale Pallavolo Messina alla vigilia ha dichiarato: “Siamo quasi alla fine, stiamo cercando di dare il meglio in settimana in vista di queste nostre ultime partite per provare a raccogliere qualche punticino e provare a mantenere la categoria. Loro sono una buona squadra organizzata ma noi non siamo da meno e, anche per vendicarci dell’andata, speriamo di fare una buona prestazione come nella partita di settimana scorsa. Siamo contente che avremo dalla nostra un pubblico numeroso e caloroso per quest’ultima sfida in casa, speriamo di fare bene anche per loro”.