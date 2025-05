Serie B, caos Brescia: ufficiale la decisione della FIGC sul club di Cellino. Doppia penalizzazione

StrettoWeb

E’ arrivata la decisione della Federazione anche per quanto riguarda il Brescia, deferito la scorsa settimana per le ben note irregolarità legate a crediti d’imposti risultati inesistenti. Nessuna sorpresa, anzi sì: confermato il -4 ipotizzato già da settimane, ma a questo se ne aggiunge uno ulteriore per la prossima stagione. Questo significa retrocessione diretta in Serie C e playout tra Salernitana e Frosinone. Tuttavia, come emerso dal Consiglio Federale di qualche giorno fa, lo spareggio si giocherà a metà giugno, soltanto dopo il secondo grado di giudizio, che confermerà o ribalterà la situazione.

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia Calcio S.p.A. con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino”, si legge nella nota federale.