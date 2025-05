Serie B: sconfitta per il Palermo a Cesena, per i rosanero è la 14ª sconfitta stagionale | CLASSIFICA

StrettoWeb

Niente da fare per il Palermo che resta una squadra estremamente altalenante nei risultati. Allo stadio “Manuzzi” di Cesena è andata in scena la partita valida per la 37ª giornata del campionato di Serie B con la quattordicesima sconfitta per il Palermo. I siciliani, comunque, restano attaccati alla zona playoff per un solo punto anche se, ad inizio anno, i rosanero speravano in un campionato di vertice. Il Cesena, invece, con questa vittoria, tenta di raggiungere gli spareggi promozione accorciando rispetto ai siciliani.

La partita

La partita tra Cesena e Palermo ha una fase di studio sino a metà primo tempo. Al 22′ rete annullata ai rosanero per fuorigioco. Al 37′ goal del Cesena con Ranocchia. Nei minuti di recupero, i rosanero sbagliano un rigore. Ma al 50′ pareggia Pierozzi. Si conclude la prima frazione. Nella ripresa subito il goal del vantaggio del Cesena con Saric. La partita è combattuta sino alla fine ma il Palermo non riesce ad arrivare al pari. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 37ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa 1-0

Brescia-Juve Stabia 0-0

Carrarese-Modena 2-1

Catanzaro-Sampdoria 2-2

Cesena-Palermo 2-1

Frosinone-Cittadella 1-1

Reggiana-Spezia 2-1

Salernitana-Mantova 2-0

Sudtirol-Cosenza 2-1

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

Classifica Serie B

Sassuolo 81* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57* Juve Stabia 54 Catanzaro 49 Palermo 48 Bari 47 Cesena 47 Modena 44 Sudtirol 44 Carrarese 44 Reggiana 41 Mantova 40 Frosinone 40 Brescia 39 Salernitana 39 Sampdoria 37 Cittadella 36 Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 38ª Giornata Serie B

Venerdì 9 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Bari

Cosenza-Cesena

Juve Stabia-Reggiana

Mantova-Carrarese

Modena-Brescia

Palermo-Frosinone

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Catanzaro

Spezia-Cremonese

