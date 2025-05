Serie B: pari tra Catanzaro e Sampdoria, calabresi vicini ai playoff | CLASSIFICA

StrettoWeb

Catanzaro e Sampdoria sono due delle squadre più in difficoltà in questo periodo in Serie B. Nelle ultime sei giornate, infatti, la Samp ha conquistato 5 punti ed i calabresi solamente 2. Tra l’altro, in Calabria, dopo gli ultimi risultati negativi, qualcuno ha “malignato” che la società non vuole disputare i playoff. Per quanto riguarda la partita odierna, è stata combattuta con un 2-2 finale che alla fine non soddisfa le due squadre. Da evidenziare che, mentre il Catanzaro era partito sostanzialmente per salvare la categoria e si trova in piena lotta per gli spareggi promozione, i liguri volevano cercare di tornare in Serie A e si ritrovano, invece, in zona retrocessione.

La partita

Parte forte la Samp tanto che al 23′ passa in vantaggio con Depaoli. Al 26′ reagisce il Catanzaro senza però riuscire a segnare. Si registrano altre occasioni per i padroni di casa senza successo. Assedio giallorosso con il goal del pari che arriva al 45′ con Brughenti. Nella ripresa, dopo appena due minuti, passa in vantaggio il Catanzaro con Biasci ma subito dopo ristabilisce la parità con Massimo Coda. Al 63′ i calabresi restano in 10 per l’espulsione di Pompetti. La Samp attacca con forza ma senza rendersi pericolosa. Mentre è Iemmello a sfiorare la rete proprio allo scadere. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 37ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa 1-0

Brescia-Juve Stabia 0-0

Carrarese-Modena 2-1

Catanzaro-Sampdoria 2-2

Cesena-Palermo 2-1

Frosinone-Cittadella 1-1

Reggiana-Spezia 2-1

Salernitana-Mantova 2-0

Sudtirol-Cosenza 2-1

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

Classifica Serie B

Sassuolo 81* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57* Juve Stabia 54 Catanzaro 49 Palermo 48 Bari 47 Cesena 47 Modena 44 Sudtirol 44 Carrarese 44 Reggiana 41 Mantova 40 Frosinone 40 Brescia 39 Salernitana 39 Sampdoria 37 Cittadella 36 Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 38ª Giornata Serie B

Venerdì 9 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Bari

Cosenza-Cesena

Juve Stabia-Reggiana

Mantova-Carrarese

Modena-Brescia

Palermo-Frosinone

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Catanzaro

Spezia-Cremonese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.