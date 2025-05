Serie B, cala il sipario sulla stagione regolare: risultati, classifica, verdetti e tabellone playoff e playout

StrettoWeb

Si è chiuso il sipario anche sulla stagione 2024-2025 di Serie B. L’ultima giornata, da calendario, è andata in scena venerdì, ma questa sera si è recuperato il turno di Pasquetta non disputato per via della morte di Papa Francesco. Con oggi, però, chiusi i conti con la stagione regolare. Ora ci sarà spazio per gli spareggi. In merito alle gare odierne, definite le squadre promosse e quelle ai playoff, la lotta più avvincente era in coda, con ben cinque squadre in un punto a contendersi salvezza diretta e playout.

Il verdetto più clamoroso non può che essere quello della Sampdoria, che pareggia a Castellammare di Stabia per 0-0 e retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia. Incredibile il declino dei blucerchiati, fino a tre anni fa in Serie A e oggi in C nonostante una rosa di tutto rispetto. I blucerchiati seguono il Cosenza e il Cittadella, che torna in terza serie a distanza di qualche anno. Si salva il Brescia, mentre ai playoff andranno Frosinone e Salernitana. In zona playoff, il Catanzaro finisce al 6° posto e il Palermo all’8°.

Risultati Serie B (recupero 34ª giornata)

Martedì 13 maggio (ore 20.30)

Brescia-Reggiana 2-1

Cittadella-Salernitana 0-2

Juve Stabia-Sampdoria 0-0

Mantova-Catanzaro 0-0

Modena-Cesena 0-1

Palermo-Carrarese 1-1

Pisa-Cremonese 2-1

Sassuolo-Frosinone 0-1

Spezia-Cosenza 3-1

Sudtirol-Bari 0-0

Classifica Serie B

Sassuolo 82 Pisa 76 Spezia 66 Cremonese 61 Juve Stabia 55 Catanzaro 53 Cesena 53 Palermo 52 Bari 48 Sudtirol 46 Modena 45 Carrarese 45 Reggiana 44 Mantova 44 Brescia 43 Frosinone 43 Salernitana 42 Sampdoria 41 Cittadella 39 Cosenza 30 (-4)

I verdetti

Promosse in Serie A: Sassuolo e Pisa

Ai playoff: Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Palermo

Ai playout: Frosinone e Salernitana

Retrocesse in Serie C: Sampdoria, Cittadella e Cosenza

Tabellone playoff Serie B: regolamento, date e accoppiamenti

Si parte già sabato con le due gare secche. In caso di parità si va ai supplementari. In caso di ulteriore parità dopo i supplementari, va avanti la squadra con il piazzamento migliore, cioè la compagine di casa. Si sfideranno 6ª contro 7ª e 5ª contro 8ª. Chi passa forma il quadro delle semifinali, dove entrano anche le altre due squadre, 3ª e 4ª. In questo caso, in caso di doppio pari nelle due sfide passa sempre la squadra con il miglior piazzamento. Stesso ragionamento anche per la finale.

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15 – Catanzaro-Cesena

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30 – Juve Stabia-Palermo

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30 – Juve Stabia/Palermo-Cremonese

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30 – Catanzaro/Cesena-Spezia

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15 – Cremonese-Juve Stabia/Palermo

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 19.30 – Spezia-Catanzaro/Cesena

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno) – ore 20.30

Tabellone playout Serie B: date e accoppiamenti

Il concetto è lo stesso dei playout: in caso di doppio pari si salva la squadra col miglior posizionamento.

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30 – Salernitana-Frosinone

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30 – Frosinone-Salernitana

