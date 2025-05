Serie B, playout rinviati? I rumors e il clamoroso retroscena: pasticcio nei voti e date nulle. E la situazione del Cosenza…

StrettoWeb

Emergono dei clamorosi e incredibili retroscena, tuttavia da confermare, riguardo a un possibile slittamento dei playout di Serie B. A darne notizia è il Secolo XIX, che riferisce di un potenziale nuovo rinvio dopo il primo – di rinvio – già fissato tra 19 e 24 maggio a seguito della morte di Papa Francesco e del posticipo del turno di Pasquetta. Pare, infatti, che sia emerso un “vizio” durante i voti in Lega B, fatto che avrebbe portato a rendere le date nulle. C’è chi spinge per le date 20-27 maggio, chi per le date 22-27 maggio.

Da attenzionare anche la situazione del Cosenza, qualora volesse ricorrere al Consiglio di Stato in merito alla penalizzazione di 4 punti. Il Tar ha respinto il ricorso, qualche giorno fa, e tra le motivazioni è emersa quella secondo cui la squadra sarebbe stata ultima anche senza penalizzazione. Oggi, a tre giornate dal termine, i rossoblu potrebbero ribaltare questo scenario, riaperto dalla vittoria contro il Bari. In caso di risultato positivo domani, e in caso di eventuale presentazione di nuovo ricorso, potrebbe aggiungersi un altro motivo a un possibile ulteriore slittamento degli spareggi per non retrocedere. Si attendono novità.

