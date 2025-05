Serie B, malore a un tifoso: Brescia-Cittadella inizia in ritardo, intervengono elisoccorso e ambulanza

StrettoWeb

Paura prima di Cittadella-Brescia, partita di Serie B inizialmente in programma alle ore 17.15 ma posticipata a causa di un malore accusato da un tifoso sugli spalti. Attimi di tensione e preoccupazione, con le squadre in campo ma poi costrette al rientro negli spogliatoi, dopo la decisione delle due società e degli arbitri. Necessario l’intervento dell’elisoccorso, anche se poi è stata l’ambulanza a portare via la persona, tra gli applausi dello stadio. La partita comincerà alle ore 18.30, salvo imprevisti,

