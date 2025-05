Finisce la Serie A! I verdetti: Juventus in Champions con il brivido, Lazio delusa. Venezia ed Empoli in B | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cala il sipario sulla 38ª e ultima Giornata di Serie A 2024-2025. Tantissimi i destini ancora in bilico, i traguardi in palio e i verdetti da raggiungere o evitare. Assegnato lo Scudetto al Napoli venerdì sera, con l’Inter seconda e l’Atalanta terza, restava il quarto e ultimo posto libero per l’accesso alla Champions League: ad aggiudicarselo la Juventus… col brivido. I bianconeri hanno battuto 2-3 il Venezia (decisivo il rigore di Locatelli nel finale), condannando i lagunari alla Serie B.

A proposito di retrocessioni, insieme al Venezia e al Monza, già retrocesso da alcune giornate, finisce l’Empoli sconfitto 1-2 in casa dal Verona che si salva insieme al Parma vittorioso, in rimonta, 2-3 in casa dell’Atalanta trascinato dalla doppietta di Ondrejka.

La Roma vince 0-2 a Torino, per gran parte della serata accarezza il biglietto per la Champions League, complici i continui cambi di risultato fra Venezia e Juventus, ma alla fine deve accontentarsi del 5° posto che vale l’Europa League. Le farà compagnia il Bologna grazie alla vittoria della Coppa Italia. In Conference League ci andrà ancora la Fiorentina che ha battuto 2-3 l’Udinese agganciando la Lazio, sconfitta 0-1 dal Lecce: viola avanti per gli scontri diretti, biancocelesti fuori dall’Europa dopo una stagione passata per 3/4 in zona Champions.

Ma c’è chi sta peggio. Il Milan, già sicuro di essere fuori da tutte le competizioni europee dopo la sconfitta contro la Roma dello scorso turno, batte il Monza 2-0 ma si becca una feroce contestazione dai tifosi, iniziata nel pomeriggio e continuata per tutto l’arco della partita di ieri sera. I rossoneri diranno addio a Conceicao, forse anche a qualche big (Theo Hernandez in scadenza, Reijnders nel mirino del City, Leao e Maignan hanno tolto la voce ‘Giocatori del Milan’ dai profili Instagram). Sarà un’estate bollente: la stagione 2025-2026 è appena iniziata.

Risultati 38ª Giornata Serie A

Venerdì 23 maggio

Ore 20:45

Como-Inter 0-2

Napoli-Cagliari 2-0

Sabato 24 maggio

Ore 18:00

Bologna-Genoa 1-3

Ore 20:45

Milan-Monza 2-0

Domenica 25 maggio

Ore 20:45

Atalanta-Parma 2-3

Empoli-Verona 1-2

Lazio-Lecce 0-1

Torino-Roma 0-2

Udinese-Fiorentina 2-3

Venezia-Juventus 2-3

Classifica Serie A

Napoli 82 CL Inter 81 CL Atalanta 74 CL Juventus 70 CL Roma 69 EL Fiorentina 65 COL Lazio 65 Milan 63 Bologna 62 EL (vincente Coppa Italia) Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 43 Verona 37 Cagliari 36 Parma 36 Lecce 34 Empoli 31 R Venezia 29 R Monza 18 R