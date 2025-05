“Pedro Pedro”, ma l’Inter non balla: Napoli a un passo dal sogno. Lo Scudetto si decide all’ultima giornata | CLASSIFICA

StrettoWeb

Quant’è bella la Serie A (quasi) tutta in contemporanea? Un ritorno ai vecchi tempi, complice la penultima giornata e la necessità di giocare tutte allo stesso orario a parte l’anticipo Genoa-Atalanta, ininfluente per altre questioni di classifica. Viene fuori una domenica sera scoppiettante con scontri emozionanti e punti pesantissimi per la corsa Scudetto, l’accesso alle coppe europee e la lotta per non retrocedere. In alta classifica occhi puntati su Inter-Lazio e Parma-Napoli, due pareggi arrivati in maniera diametralmente opposta.

L’Inter, sotto di un punto rispetto ai partenopei, va due volte in vantaggio (Bisseck e Dumfries) e si fa rimontare in entrambi i casi dall’eterno Pedro, seconda rete su calcio di rigore. Nel finale gol annullato ad Arnautovic per fuorigioco con l’austriaco che, poco prima, si era divorato un gol da pochi passi.

Il Napoli colpisce due traverse (Politano e McTominay) e un palo (Anguissa) e si vede annullare un calcio di rigore a tempo scaduto per fallo su Neres, poi corretto dal Var. Il risultato non è quello sperato alla vigilia ma il distacco resta sempre lo stesso: +1. Si deciderà tutto all’ultima giornata in Napoli-Cagliari (già salvo dopo la vittoria sul Venezia di questa sera) e Como-Inter.

Per l’accesso all’ultimo posto utile per la Champions League è lotta a due fra Juventus (67) e Roma (66), divise anch’esse da un punto. I bianconeri hanno battuto 2-0 l’Udinese (Nico Gonzalez e Yildiz), i giallorossi hanno affondato definitivamente il Milan per 3-1 (Mancini, Paredes, Cristante, per i rossoneri Joao Felix). Diavolo fuori dalle coppe.

In zona retrocessione l’Empoli vince 3-1 sul Monza e resta appaiato con il Lecce, vincitore sul Torino, a quota 31. Sarà battaglia all’ultima giornata con il Venezia, sconfitto dal Cagliari, che dovrà vedersela contro la Juventus con l’obbligo di vincere e sperare che entrambe le le due davanti perdano o sarà Serie B. Occhio al Parma, a quota 33, non ancora salvo, così come il Verona (34) che affronterà proprio l’Empoli nell’ultima giornata che si prospetta scoppiettante anche in bassa classifica.

Risultati 37ª Giornata Serie A

Sabato 17 maggio

Ore 20:45

Genoa-Atalanta 2-3

Domenica 18 maggio

Ore 20:45

Cagliari-Venezia 3-0

Fiorentina-Bologna 3-2

Inter-Lazio 2-2

Juventus-Udinese 2-0

Lecce-Torino 1-0

Monza-Empoli 1-3

Parma-Napoli

Roma-Milan 3-1

Verona-Como 1-1

Classifica Serie A

Napoli 79 Inter 78 Atalanta 74 Juventus 67 Roma 66 Lazio 65 Fiorentina 62 Bologna 62 Milan 60 Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 36 Verona 34 Parma 33 Lecce 31 Empoli 31 Venezia 29 Monza 18 R

Programma 38ª Giornata Serie A

Domenica 25 maggio

Ore 15:00

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus