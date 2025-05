Serie A, chi vince stasera? Gli esperti si sbilanciano: le percentuali

StrettoWeb

Durante “Tatanka, senza giri di parole”, la diretta Instagram di Stanleybet.news, Dario Hübner e l’ospite Massimo Callegari (alla conduzione anche il messinese Giovanni Remigare) hanno espresso i loro pareri sulla finale di Champions League e sull’ultima giornata di Serie A. Secondo l’ex bomber Hübner, l’Inter ha maggiori possibilità contro il PSG rispetto a quelle che avrebbe avuto contro il Manchester City: “La finale è tra due squadre molto forti, se arrivi fino a là non è per caso. Per me l’Inter ha molte più possibilità che contro il City. Contro il PSG può giocarsela alla pari. Come esperienza, l’Inter è avvantaggiata”.

Di diverso avviso Callegari, che vede i francesi leggermente favoriti: “Penso che il PSG come squadra abbia qualcosina in più. La velocità di tutti i giocatori in attacco che l’Inter non ha trovato nel Bayern, ma nemmeno nel Barcellona. Perché Ferran Torres non è Dembélé. Per quanto sia un gradissimo giocatore lo spagnolo. Un’attenzione difensiva superiore e un portiere più forte di Szczęsny e del secondo del Bayern”. Il telecronista ha comunque riconosciuto i meriti dei nerazzurri: “L’Inter ha fatto delle imprese pazzesche. La parte finale contro il Bayern è stato qualcosa di leggendario, tanto quanto la rimonta con il Barcellona. Però in finale deve fare di più”.

Riguardo alla corsa scudetto, entrambi vedono il Napoli nettamente favorito. Hübner ha dichiarato: “Io do 75% Napoli e 25% Inter. Nel calcio non si sa mai”. Ancora più netto Callegari: “Io sono un 90% Napoli, 10% Inter. Il Napoli ha concesso già tanto”.