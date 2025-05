Senato: approvato emendamento di Tilde Minasi, 12 milioni di euro per i dirigenti scolastici

StrettoWeb

“Il decreto 45/25 per l’attuazione del PNRR e per l’avvio del prossimo anno scolastico, che abbiamo appena approvato in Senato, contiene un mio emendamento che introduce uno stanziamento da 12 milioni di euro per i dirigenti scolastici. Si tratta di una previsione che consentirà di premiare i Presidi che lavorano bene, migliorando lo stato di salute della nostra Istruzione”. Il senatore della Lega, Tilde Minasi, commenta con una nota l’introduzione di importantissime misure a beneficio delle scuole italiane, tra le quali una previsione che nasce direttamente dal suo impegno. “L’emendamento che ho voluto promuovere – spiega Minasi – che prevede l’incremento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per 12 milioni di euro in due anni, è una delle due norme direttamente a favore dei Dirigenti scolastici contenute nel decreto. I dirigenti sono il motore delle nostre scuole – prosegue – e devono essere messi in grado di lavorare al meglio per garantire la migliore istruzione possibile ai nostri ragazzi. Ritengo, dunque, che questa approvazione sia un passo concreto e atteso per valorizzare una figura centrale per la qualità del nostro sistema scolastico”.

Il Decreto 45/25 rappresenta un’ulteriore svolta impressa dal Governo e dal Ministero guidato da Giuseppe Valditara a un comparto delicatissimo qual è quello della scuola, con nuove opportunità di formazione per i ragazzi e di lavoro per i docenti: si occupa, infatti, del riordino dell’istruzione tecnica, del sistema di reclutamento degli insegnanti, in modo da garantire la copertura delle cattedre vacanti e la continuità didattica, di welfare studentesco, per contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione, prevenire l’uso di droghe e varie altre misure. Tra queste, appunto, un’attenzione particolare è stata rivolta ai Presidi, attraverso la norma proposta dal senatore Minasi.

“Punto di riferimento educativo”

“Il dirigente scolastico – commenta ancora Minasi – non è un semplice gestore amministrativo, ma un punto di riferimento educativo, organizzativo e spesso umano per tutta la comunità scolastica. In una fase delicata come quella della riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal PNRR, rafforzarne il riconoscimento economico e istituzionale è un atto di responsabilità e di visione. La Lega continua a dimostrare – dice Minasi – di essere vicina alla scuola con atti concreti, non con slogan. Con questo emendamento abbiamo dato un segnale chiaro: chi assume responsabilità merita strumenti adeguati e un riconoscimento all’altezza del proprio impegno”.

“Grande merito, del resto, va al Ministro Valditara per tutto il lavoro fatto, con il quale sta davvero cambiando il volto della nostra scuola. Queste ultime disposizioni – dice ancora Minasi – consentono, come lui stesso ha sottolineato, di far rispettare la legalità, stroncando il fenomeno dei diplomifici, di sostenere le famiglie in difficoltà, con nuove risorse per i libri di testo, di dare finalmente risposte ai precari della scuola idonei ai concorsi, di aiutare gli insegnanti con la carta docenti, di stanziare risorse per l’edilizia scolastica e di favorire nuovi percorsi di studio e preparazione al lavoro, anche attraverso l’internazionalizzazione, degli studenti che scelgono gli Istituti tecnici. Insomma, una riforma a tutto tondo che aiuterà l’Italia del futuro a crescere e diventare sempre più grande. Continueremo, perciò, con impegno – conclude Minasi – a lavorare per questo”.