Tropea, seminario nazionale “Leadership per l’innovazione digitale nella filiera 4+2: scuola, territorio e professioni”

La Rete Nazionale “TeP” degli Istituti Tecnici e Professionali e l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” di Tropea, hanno promosso il 27 e 28 maggio il seminario nazionale “Leadership per l’innovazione digitale nella filiera 4+2: scuola, territorio, professioni”. L’iniziativa, coordinata dal Dirigente Tecnico e componente del CSPI, Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, ha costituito un significativo laboratorio di idee e confronto per il futuro della scuola italiana nell’attuazione della sperimentazione dei percorsi quadriennali 4+2.

L’ispettrice Zaccheria, grazie alla sua energia e capacità di ascolto, ha favorito un clima di collaborazione tra dirigenti, docenti, istituzioni, ITS Academy e mondo produttivo, ponendo costantemente l’accento sull’importanza della filiera tecnologico professionale per colmare il gap esistente tra domanda e offerta di lavoro, quindi, innalzare i livelli qualitativi di istruzione e formare figure professionali post diploma di elevata qualificazione.

Forte impulso all’evento è stato dato dal dott. Carlo Eufemi, vicepresidente della Rete TeP e componente del CSPI e dal dirigente scolastico dell’IIS “P. Galluppi” di Tropea, Nicolantonio Cutuli, che ha accolto il seminario che si è svolto nell’ambito del progetto Scuola Futura, che ha visto oltre la partecipazione di dirigenti scolastici e docenti referenti dei percorsi di sperimentazione della filiera tecnologico professionale, provenienti da ogni regione d’Italia, numerosi studenti e 14 laboratori sulle buone pratiche e le nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, rendendo la scuola “un esempio di rete con un obiettivo trasparente: operare per la scuola senza limiti e senza confini”.

A sottolineare l’importanza nazionale dell’evento, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, che ha evidenziato la portata rivoluzionaria della riforma 4+2 e il superamento del pregiudizio che l’istruzione tecnica sia “di serie B”, ricordando che “l’85% dei diplomati trova un lavoro qualificato” e sottolineando la forza della collaborazione tra scuola, imprese, ITS Academy e università. Il Ministro Valditara ha anticipato che i percorsi quadriennali diventeranno ordinamentali.

Sono intervenuti: il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, D.ssa Carmela Palumbo, che ha posto l’accento sui punti cruciali dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico professionale; il Coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera tecnologico-professionale, dott. Jacopo Greco, che ha tracciato l’importanza del rapporto scuola, imprese, ITS; il Direttore Generale dell’Istruzione Tecnico Professionale, dott. Maurizio Chiappa, che ha fatto un escursus normativo e anticipato le azioni a supporto delle filiere e degli istituti tecnici e professionali; la d.ssa Antonella Zuccaro e la d.ssa Francesca Storai, ricercatrici INDIRE ed esperte nell’accompagnamento delle filiere che hanno trattato gli aspetti operativi della riforma; il dott. Guido Torrielli e il dott. Claudio Senigalliesi per gli ITS Academy, hanno annunciato la prossima sottoscrizione di un protocollo di intesa con la rete TeP; il dott. Alessandro Musumeci, capo segreteria del sottosegretario di stato per la transizione digitale; il dott. Imerio Chiappa, dirigente degli Ambiti territoriali di Cremona e Sondrio; il Dirigente dell’assessorato alla Formazione della Regione Calabria, dott. Rodolfo Elia, delegato dell’Ass.re Giovanni Calabrese.

Un programma ricco e obiettivi chiari

L’evento si è aperto con una riflessione condivisa sull’importanza di dare voce ai bisogni effettivi degli istituti tecnici e professionali, raccogliendo richieste dal basso per portarle ai livelli decisionali. È stato evidenziato il valore degli incontri in presenza, soprattutto dopo anni di distanza forzata, auspicando che tali momenti diventino appuntamenti costanti e itineranti tra le scuole del territorio nazionale. Le conclusioni hanno ribadito la necessità di trasformare le idee in azioni concrete, rendendo il percorso 4+2 continuo e integrato non solo tra scuola e ITS academy, ma anche con il mondo delle imprese, promuovendo una visione di campus come luogo di crescita, orientamento e scelta consapevole.

Durante la giornata sono state discusse le sfide inerenti alla collaborazione con le imprese, specialmente nelle aree in cui il tessuto produttivo risulta più fragile. È stata altresì condivisa la visione di realizzare campus fisici capaci di offrire esperienze formative di elevata qualità, flessibili e conformi ai migliori modelli europei.

Gli aspetti più innovativi e la voce della rete

Cabina di regia condivisa: La rete TEP è stata riconosciuta come punto di riferimento per famiglie, studenti e personale scolastico.

Progetti di valorizzazione delle eccellenze Made in Italy: L’evento ha dato spazio all’educazione all’imprenditorialità e alla valorizzazione delle specificità territoriali, con l’obiettivo di rendere la scuola un acceleratore di start-up e spin-off.

Inclusione e attenzione alle criticità: Sono state affrontate con spirito costruttivo le criticità legate alle differenze territoriali, alla formazione dei dirigenti e al coinvolgimento attivo dei docenti, con proposte operative e l’impegno di portare le istanze raccolte ai livelli decisionali.

Innovazione didattica e digitale: È stata ribadita l’importanza di una leadership scolastica capace di guidare il cambiamento, di un team digitale interno alle scuole e di una governance condivisa per affrontare le sfide della transizione digitale e della cittadinanza attiva.

Il Dirigente Tecnico Zaccheria, ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti per il successo dell’evento e ha sottolineato che le persone sono il vero motore dell’innovazione. Ha affermato: “Solo collaborando, ascoltando le esigenze di ciascuno e valorizzando le diversità possiamo costruire una scuola in grado di affrontare le sfide attuali e future“.

L’evento si è concluso con un impegno condiviso: continuare a costruire una scuola aperta, inclusiva e innovativa, in cui ogni studente possa trovare il proprio percorso e sentirsi protagonista del cambiamento.