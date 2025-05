Seminara, Marcia della Legalità in memoria di Falcone e Borsellino

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Seminara promuove per venerdì 23 maggio 2025 la Marcia della Legalità, un evento pubblico in occasione della Giornata della Legalità, istituita per ricordare le vittime delle stragi mafiose, in particolare i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte. Il corteo partirà alle ore 11:00 da Piazza Vittorio Emanuele III, davanti al Palazzo Comunale, per dirigersi verso il Monumento alla Legalità, situato in via Falcone & Borsellino. Il momento conclusivo sarà dedicato alla riflessione e alla memoria collettiva, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sui temi della giustizia, della legalità e dell’impegno civico.

“Ricordare il 23 maggio significa riaffermare ogni giorno la nostra adesione ai valori della democrazia e della legalità“, dichiara il Sindaco Dott. Giovanni Piccolo, che invita tutta la cittadinanza, le scuole e le associazioni a partecipare numerosi. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla legalità promosso dall’Amministrazione comunale, con l’auspicio di continuare a costruire una comunità consapevole e partecipe.

Ancora capaci… di non dimenticare.

