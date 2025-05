Seminara, due importanti annunci da parte del sindaco

StrettoWeb

“Sin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo immaginato una Seminara più attenta ai bisogni delle nostre concittadine e dei nostri concittadini; una Seminara capace di guardare al futuro con gli occhi della speranza e non della rassegnazione. Abbiamo rafforzato gli investimenti nei servizi sociali, sia in termini di risorse che di professionalità. In virtù di questa visione, negli ultimi due giorni abbiamo compiuto passi importanti per il futuro sociale della nostra comunità. Con grande soddisfazione, annuncio che abbiamo ufficialmente aderito al bando del Ministero delle Politiche Sociali, presentando il progetto ‘Insieme si Vince’: un’iniziativa orientata al benessere e all’inclusione della nostra cittadinanza”. Così in una nota il sindaco di Seminara Giovanni Piccolo.

“Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo appena pubblicato una manifestazione di interesse per coinvolgere enti e realtà del territorio nella costruzione e realizzazione di un nuovo progetto, “p.art.ecipo”, che intendiamo candidare alla Regione Calabria. Un’altra bella sfida che vogliamo affrontare insieme. Ringrazio di cuore la mia Amministrazione e tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato con serietà e passione. È anche grazie a loro se Seminara continua a essere un punto di riferimento attivo e dinamico sul piano sociale. Avanti così: insieme si vince davvero!”.

