Seminara celebra la Giornata della Legalità in memoria di Falcone e Borsellino | INTERVISTE

L’Amministrazione Comunale di Seminara ha promosso la Marcia della Legalità, un evento pubblico in occasione della Giornata della Legalità, istituita per ricordare le vittime delle stragi mafiose, in particolare i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte. Il momento conclusivo è stato dedicato alla riflessione e alla memoria collettiva, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sui temi della giustizia, della legalità e dell’impegno civico.

“Ricordare il 23 maggio significa riaffermare ogni giorno la nostra adesione ai valori della democrazia e della legalità“, afferma il Sindaco Dott. Giovanni Piccolo ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.