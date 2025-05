Seminara, l’8 maggio visite di prevenzione oncologica in Comune

StrettoWeb

L’associazione a.di.mo onlus (associazione dei diritti dei malati oncologici) sotto l’egida del comune di Seminara, ha il privilegio di comunicare ai cittadini residenti e del comprensorio che in data 8 maggio 2025 presso i locali del Comune di Seminara, sito in via Carlo V dalle ore 16:00 alle ore 20:00 sarà presente con i suoi medici specialisti per effettuare visite di prevenzione oncologica e di indirizzo dei principali tumori solidi. Il presidente a.di.mo onlus dott professor Francesco Cammareri medico-chirurgo specialista in oncologia.

Il Comune di Seminara unitamente alla associazione a.di.mo onlus è lieto di annunciare l’avvio di una iniziativa sociale volta alla prevenzione oncologica e di indirizzo delle principali neoplasie solide. In particolare in questo progamma è prevista un’attenzione particolare alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori al seno, offrendo alle donne l’informazione utile e necessaria per l’avvio di un percorso epidemiologico che mira alla diagnosi precoce (stadio iniziale) del tumore al seno.

Inoltre l’iniziativa verrà svolta con il patrocinio morale dell’Inner Weel Club Distretto 211 di Palmi. Verranno svolte visite senologiche e consulenza con gli specialisti oncologi con l’intento di offrire alle donne le informazioni necessarie per una diagnosi precoce del tumore al seno. Per partecipare è sufficiente prenotare la visita e contattare il numero: 379.2028168. L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di eventuali sponsor o partners e alla dedizione del nostro team medico.

Invitiamo tutti i cittadini soprattutto le donne, di cogliere questa opportunità per prendersi cura della propria salute.

