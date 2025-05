Semifinale Playoff Serie C: Dierre Reggio Calabria in trasferta a Gela

StrettoWeb

La Dierre Basketball Reggio Calabria impegnata domenica a Gela nella gara valida per la semifinale dei Playoff di Serie CDomenica 11 maggio è il giorno X. Una classica di questo campionato che si ripropone anche in chiave post-season. E’ ancora una volta Gela contro Dierre Reggio Calabria. Traguardo storico per il team del Presidente Filianoti che non era mai arrivata, nella propria storia così in alto. Gela ha investito tanto in sede di mercato e proverà a far leva sul pubblico del Palalivatino. Si replicherà giovedì alle ore 20 a campi invertiti al Palacalafiore.

Stagione prelibata per gli atleti di Coach Cotroneo, prima difesa del torneo, liquidando in due gare le rivelazione del campionato, il Siracusa ed oggi più carica che mai per provare a sovvertire i pronostici. Gli stessi, sorridono al Gela che, in campionato vinse sia in Calabria con il punteggio di 57 a 65 e 76 a 62 in Sicilia.

Dopo l’inserimento del fortissimo Vasiljie Musikic, la prossima avversaria è cambiata e cresciuta partita dopo partita. I fratelli Caiola, Stanic, Ognjen Musikic, fratello minore, la new entry Todorovic, Tomic,Husam e non solo compongono un roster da urlo, tra i più forti del torneo.

La Dierre ha un roster rampante e con voglia di fare, pronto a sorprendere così come è già avvenuto nella passata stagione. Diretta garantita sulla pagina Facebook ufficiale del Gela Basket. Arbitrano la sfida Fabrizio La Spina e Antonio Cantarella di Giarre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.