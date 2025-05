Sellia Marina, sostegno all’autoimprenditorialità: al via lo sportello “Yes I Start Up Calabria”

StrettoWeb

Il Comune di Sellia Marina si prepara ad accogliere un’importante iniziativa dedicata alla promozione dell’autoimprenditorialità ed allo sviluppo del territorio: martedì 6 maggio, alle ore 18:00, verrà inaugurato ufficialmente lo sportello Yes I Start Up Calabria, presso la casa comunale di piazza Antonino Scopelliti. L’apertura dello sportello nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale ed il progetto Yes I Start Up Calabria, promosso dall’Ente Nazionale per il Microcredito e Regione Calabria. L’obiettivo è quello di sostenere le migliori idee imprenditoriali, trasformandole in attività economiche sostenibili e durature, in grado di generare occupazione e crescita locale.

Il servizio, completamente gratuito, offrirà accompagnamento e assistenza agli aspiranti imprenditori, con particolare attenzione ai giovani e ai soggetti più fragili. Lo sportello YISUC sarà aperto, naturalmente, non solo ai cittadini di Sellia Marina, ma a tutto il comprensorio.

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Sellia Marina, Walter Placida. Interverrà Antonello Rispoli, Project Manager dell’Ente Nazionale per il Microcredito, che illustrerà le opportunità offerte da Yes I Start Up Calabria. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate al Vice Presidente della Giunta Regionale, Filippo Pietropaolo. All’evento prenderanno parte, tra gli altri, i Sindaci dei Comuni del comprensorio. L’apertura dello sportello Yes I Start Up Calabria a Sellia Marina rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale tra Ente Nazionale per il Microcredito, Regione Calabria ed enti locali, uniti da un obiettivo comune: promuovere e sostenere l’autoimprenditorialità come leva per la crescita economica e sociale del territorio.

Questa collaborazione consente di mettere a sistema risorse, competenze e strumenti operativi, offrendo un percorso concreto e accessibile a chi desidera avviare una propria attività, soprattutto giovani, donne e persone intenzionate a restare nella propria terra d’origine. L’apertura dello sportello Yes I Start Up Calabria vuole sottolineare che solo attraverso un’azione coordinata e radicata sul territorio è possibile generare un impatto duraturo, contrastare lo spopolamento e costruire un futuro fatto di opportunità ed innovazione per la Calabria. La cittadinanza è invitata a partecipare.

