Cambia la notte dello Scudetto! Nuova data per le partite di Inter e Napoli. E l’ipotesi spareggio…

Ieri è terminata la penultima giornata di Serie A e i verdetti ancora in ballo sono tantissimi: due posti per la retrocessione, l’ingresso di 3 squadre nelle coppe europee, ma soprattutto, la lotta Scudetto ancora aperta. L’Inter è arrivata a pochi minuti dal sorpasso, venendo raggiunta sul 2-2 dalla Lazio nel finale di partita; il Napoli ha colpito 3 legni e non è riuscito ad abbattere il muro del Parma (0-0). Un pari che fa contenti i partenopei ma che mantiene ancora aperta la corsa Scudetto.

Antonio Conte ha in mano il proprio destino: con una vittoria il Napoli sarà Campione d’Italia senza fare calcoli, così come in qualsiasi altra combinazione in cui Napoli e Inter faranno gli stessi punti. Se il Napoli dovesse perdere e l’Inter vincere, i nerazzurri saranno Campioni d’Italia. Nel caso in cui, invece, il Napoli dovesse perdere e l’Inter pareggiare, le due squadre terminerebbero a pari punti ed entrerebbe in gioco la nuova regola dello spareggio Scudetto.

Como-Inter e Napoli-Cagliari: le gare scudetto anticipate al venerdì

Proprio in quest’ottica, e in via cautelativa, le partite della 38ª Giornata di Inter e Napoli sono state anticipate. In mattinata un lungo Consiglio di Lega ha stabilito che le due gare si giocheranno venerdì 23 maggio sera alle 20:45, in contemporanea e slegate dal resto delle partite che resteranno calendarizzate domenica 25 maggio.

La decisione è stata presa per permettere all’Inter, nel caso si giocasse lo spareggio Scudetto (stabilito per lunedì 26 maggio), di avere abbastanza tempo per preparare la finalissima di Champions League del 31 maggio contro il PSG.