Scuderia Nebrosport piange la morte di Daniele Settimo

La Scuderia “NEBROSPORT”, in ogni sua singola componente, piange Daniele Settimo, preziosissima figura di riferimento dello sport rallistico, oltreché amico di tutti. Siamo profondamente addolorati e non finiremo mai di esprimere la nostra gratitudine a Daniele per l’impegno profuso alla crescita del nostro amato sport; col suo acume e con la sua lungimiranza ha saputo creare un connubio perfetto tra automobilismo e terra di Sicilia derivandone, per entrambi, lustro e slancio. Grazie Daniele per quest’opera che definire “meritoria”, è dir poco!

Ci stringiamo alla moglie Linda, ai figli Azzurra ed Anthony, ai fratelli e alle sorelle del caro Daniele esprimendo il nostro più accorato cordoglio.