Sciopero dei treni, in Calabria adesione minima e circolazione regolare

StrettoWeb

Non sono segnalati particolari disagi e cancellazioni nella circolazione dei treni in Calabria a seguito dello Sciopero nazionale proclamato dai sindacati autonomi Usb e Sgt e che riguarda il personale del gruppo Fs e Italo. Dai pochi dati che si sono potuti apprendere, la percentuale di adesioni all’astensione viene data come piuttosto bassa. Lo sciopero, proclamato per il rinnovo del contratto e che si concluderà a mezzanotte, interessa il personale viaggiante, gli addetti alla circolazione e ai servizi operativi ferroviari, mentre sono esclusi i lavoratori della manutenzione infrastrutture di Rfi che hanno già scioperato recentemente.

Per il trasporto regionale sono comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce di garanzia. L’astensione dal lavoro è stata indetta da Usb e Sgt e si tiene all’indomani della sigla da parte di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale per la Mobilità/Attività ferroviarie e l’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del gruppo Fs, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023. Ipotesi che, dopo 18 mesi di trattative, prevede un aumento medio di 230 euro mensili.