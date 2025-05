Comunali Scilla, sabato incontro pubblico della lista con candidato sindaco Bueti

StrettoWeb

“Con grande entusiasmo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico della Lista numero 3 “Scilla unita Rocco Bueti sindaco” che si terrà sabato al teatro della villa comunale, un’occasione importante in cui i candidati approfondiranno i punti fondamentali del programma amministrativo e il progetto che vogliamo costruire insieme a voi”, è quanto c’è scritto in una nota. “Lo facciamo con ancora più forza dopo il primo incontro che ha visto una partecipazione così grande da superare ogni aspettativa: la sala non era abbastanza per contenere tutte le persone che avrebbero voluto esserci”, rimarca la nota.

“Questo ci ha emozionati, ma ci ha anche ricordato quanto sia fondamentale garantire a tutti la possibilità di conoscere da vicino i candidati, ascoltare le proposte, contribuire al confronto. Crediamo che nessuno debba restare fuori dal dialogo, dall’ascolto, dalla possibilità di conoscere, capire e partecipare. Scegliamo di andare avanti tutti insieme. Uniti. Più forti”, conclude la nota.