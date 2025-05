Scilla, Bueti sul confronto con gli altri candidati a sindaco: “non è screditando l’altro che si rafforzano le proprie ragioni”

StrettoWeb

“Con profonda e sincera gratitudine, desidero ringraziare di cuore ogni persona della nostra comunità che ieri sera ha partecipato con attenzione e pazienza al confronto in Piazza San Rocco organizzato dal giovane Scillese Domenico Prisa“, è quanto afferma Rocco Bueti. “È stato un momento di ascolto vero, che ha dato senso al valore del confronto democratico, e la vostra partecipazione viva ha dato forza e senso alle parole pronunciate. In un tempo in cui troppo spesso il dibattito si trasforma in confusione o in scontro, sento il dovere di ribadire con forza l’importanza dei

toni del rispetto: rispetto verso la comunità, che non può e non deve essere trattata con sufficienza, ma ascoltata e considerata con serietà e verità, né ingannata con promesse irrealistiche, lontane dalla realtà e dai bisogni concreti o paroloni vuoti, pensati solo per confondere, come se davanti ci fossero persone incapaci di valutare con intelligenza e spirito critico; rispetto verso l’avversario politico, che non è un nemico, e che non deve essere demonizzato o sminuito con parole taglienti o toni irrispettosi”, evidenzia Bueti.

“Non è screditando l’altro che si rafforzano le proprie ragioni, e non si coprono le proprie difficoltà colpendo chi si ha di fronte. Ho sempre creduto che si debba combattere per qualcosa, non contro qualcuno. Grazie, davvero, per aver ascoltato con il cuore e con la mente”, conclude Bueti.