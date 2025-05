Scalatore precipita e si fa male sul Monte Pellegrino, sul posto il Soccorso Alpino | FOTO

StrettoWeb

Stamane uno scalatore che stava arrampicando sul Monte Pellegrino in falesia in compagnia di amici, ha perso l’appiglio ed è precipitato per alcuni metri fino ad impattare con un arto inferiore sulla parete, procurandosi un importante trauma. La chiamata di soccorso è arrivata direttamente al Soccorso Alpino da parte di altri scalatori che avevano assistito all’incidente. In pochi minuti è giunta sul paziente una squadra di Tecnici del Soccorso Alpino, unitamente ad altro personale sempre del Soccorso Alpino intento a scalare in aree limitrofe a quella dell’incidente.

Immobilizzato l’arto

Il ferito è stato valutato sotto l’aspetto sanitario, gli è stato immobilizzato l’arto, è stato posizionato in barella e trasportato fino a dove poteva giungere l’ambulanza del 118, per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Villa Sofia. Il proprio referente esclusivo per la risoluzioni di interventi in ambiente montano, impervio, ostile ed in grotta. Grazie ad un eccellente lavoro di squadra, il traduttore del NUE 112, l’Operatrice 118 ed il Tecnico del Soccorso Alpino hanno ricostruito il percorso effettuato dall’escursionista.

Nel frattempo erano già state inviate due squadre del Soccorso Alpino – Servizio Regionale Sicilia, che intorno alle 24.00 hanno individuato l’escursionista disperso e spossato. Dopo le prime valutazioni sanitarie effettuate dal medico del Soccorso Alpino, è stata intrapresa la via del rientro. L’escursionista è stato quindi riaccompagnato sino all’ambulanza del 118 per i necessari approfondimenti di natura sanitaria anche grazie alla disponibilità il Corpo Forestale della Regione Siciliana – Nucleo di vigilanza Zingaro.

