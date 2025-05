Santuario della Madonna di Polsi chiuso per lavori fino a dicembre 2025

StrettoWeb

La Diocesi di Locri-Gerace e la Direzione del Santuario della Madonna di Polsi informano tutti i pellegrini e i devoti che, a motivo dell’inizio dei lavori di messa in sicurezza antisismica, di ristrutturazione e restauro, non sarà possibile visitare il Santuario fino a dicembre 2025. “Informano inoltre, si legge ancora nel comunicato, che le attività presso il santuario mariano si svolgeranno regolarmente durante il mese di agosto, così come si svolgerà regolarmente la festa del 2 settembre. Nel mese d’agosto, infatti, sarà allestita una tensostruttura nell’area dell’anfiteatro dove verrà posta la statua originale della Madonna. I lavori da realizzare rientrano in un ampio progetto, finanziato grazie al Pnrr, che permetterà il restauro e la messa in sicurezza di 7 luoghi di culto della Diocesi di Locri-Gerace, e dovranno essere completati entro il 31 dicembre del 2025“.

“Il Rettore e i collaboratori pastorali del Santuario, confidando nella comprensione di tutti i fedeli, chiedono che vengano rispettate le disposizioni adottate per la sicurezza di ognuno e assicurano che in occasione dei tradizionali appuntamenti estivi saranno tempestivamente comunicate le forme e le modalità di svolgimento. Restiamo spiritualmente uniti alla Nostra Amata Madonna della Montagna in questo tempo di attesa”.

