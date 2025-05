Sant’Onofrio celebra il “Santo dei Pastori”: fede, tradizione e natura nella Valle del Colagnati

StrettoWeb

Tutto pronto per la festa di Sant’Onofrio in programma domenica 1° giugno. Una festa religiosa, pastorale e popolare, che si svolge da secoli nei pressi della Chiesa dedicata al Santo eremita persiano-egiziano, che visse nella Valle del Colagnati, conferendo a quel luogo spiritualità e fede. Da secoli i fedeli organizzano questa festa nel ricordo, nel rispetto ed in venerazione a Sant’Onofrio, invocando protezione e buoni propositi per la transumanza, i raccolti, i frutti della terra e dell’allevamento.

L’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, in collaborazione con l’associazione Sant’Onofrio e la Parrocchia di San Domenico, per la festa dedicata al “Santo dei Pastori”, nel rispetto della tradizione, ha inteso proporre un programma che prenderà avvio alle 9:30 con il tradizionale incanto di prodotti tipici offerti dai devoti e la riffa dei biglietti.

Ci sarà anche animazione con spettacolo per i bambini a cura dell’associazione Teatro della Libellula, la Santa Messa verrà celebrata alle 12:30 ed a seguire la statua lignea del Santo verrà portata in processione nei dintorni della Chiesetta, accompagnata dai suonatori del Pollino.

Non mancherà il momento dedicato all’arte ed alla tradizione culinaria popolare, tipica della Valle del Colagnati e della festa di Sant’Onofrio. Verranno preparati piatti che fanno parte della cucina contadina e pastorale del luogo, con assaggi di salumi e formaggi tipici preparati dalle famiglie di questa Valle che ha dato per anni ospitalità al Santo. A seguire, nel primo pomeriggio, lo spettacolo con cavallo.

“Sant’Onofrio è una festa unica – commenta il Sindaco di Corigliano-Rossano – come la storia del Santo e del monastero, come il fascino di un luogo splendido. Un momento di devozione quindi, soprattutto per i pastori e per i lavoratori delle valli, ma anche un’occasione per conoscere e godere di un piccolo paradiso della natura e per immergersi in tradizioni antiche.”.