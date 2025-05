Sanità Privata, sindacati in protesta davanti alla Cittadella regionale

StrettoWeb

Il 22 maggio i lavoratori della Sanità Privata e delle Rsa si fermeranno per uno sciopero nazionale. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, le associazioni datoriali Aiop e Aris continuano a rifiutare l’apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti, vincolandola a una copertura integrale dei costi da parte di Ministero e Regioni. “Una situazione inaccettabile e vergognosa –dichiarano Alessandra Baldari, Luciana Giordano e Walter Bloise, Segretari Generali di Fp Cgil, CislFp Calabria e Uil Fpl Calabria– che lascia migliaia di lavoratori senza contratto da 6 e 13 anni. Non possiamo più tollerare questo silenzio assordante da parte di politica e datori di lavoro”.

Il lavoro svolto nelle strutture private accreditate integra il Servizio Sanitario Nazionale e merita pari dignità. Per questo si chiede alla Regione Calabria di vincolare l’accreditamento all’obbligo di rinnovo del contratto e di attivarsi con il Ministero della Salute e le altre Regioni per garantire diritti e salari adeguati.“L’inflazione ha eroso stipendi già bassi. Ora basta: tutti devono assumersi le proprie responsabilità. Non permetteremo che i diritti dei lavoratori restino ostaggio di logiche economiche”. Il 22 maggio, dalle ore 11.alle 12 è previsto un presidio alla Cittadella Regionale di Catanzaro nel quale una delegazione dei sindacati chiederà di essere ricevuta dal presidente della giunta Regionale. L’obiettivo è ottenere impegni concreti per tutelare chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute.