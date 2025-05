Sanità privata e RSA: sindacati in piazza nel Reggino verso lo sciopero per il rinnovo del contratto atteso da anni

StrettoWeb

FP CGIL e UILFPL oggi hanno tenuto dei sit-in dinnanzi ad alcune strutture/cliniche del reggino aderenti al contratto collettivo ARIS AIOP, in preparazione allo sciopero generale di giorno 22 maggio, che vedrà fermarsi i lavoratori della sanità privata e delle RSA per un mancato rinnovo del CCNL che tarda ad arrivare da oltre 6 anni per la Sanità Privata e addirittura 13 per le RSA. “Ritardi inaccettabili per le lavoratrici ed i lavoratori di questi nevralgici presidi di salute, che con un’inflazione che non ha smesso di galoppare durante questi anni, si ritrovano ad avere stipendi e potere d’acquisto sempre più bassi”.

Callea e Marte, i responsabili sindacali rispettivamente di FP CGIL E UILFPL, dopo i sit in itineranti odierni “invitano i lavoratori interessati a partecipare allo sciopero di giorno 22 con relativa manifestazione alla Cittadella Regionale di Catanzaro per rivendicare il sacrosanto diritto ad un rinnovo di contratto ormai non più procrastinabile”.