Sanità, Cannizzaro replica a PD e all’ex M5S Dieni: “gettano fango, si vergognino! Parlano loro che hanno portato Cotticelli”

“E’ vergognoso che questi del PD facciano già campagna elettorale per le Regionali. Non sanno più a cosa attaccarsi, i consigliere regionali PD, e stanno facendo partire una macchina del fango mediatica su Occhiuto in merito alla sanità. In realtà tutti conoscono bene i numeri e sanno” cosa hanno fatto loro prima. Così l’onorevole Cannizzaro, nel corso della conferenza stampa di Forza Italia, ha voluto replicare con forza alle accuse a Occhiuto sulla sanità da parte del PD regionale.

Non solo PD, però, bensì anche Movimento Cinque Stelle. Nello specifico, quello che ieri abbiamo definito “assurdo post” da parte dell’ex pentastellata reggina Federica Dieni, deputato che ha avuto il coraggio di parlare di “bugie” e “fumo” sull’Aeroporto. Motivi? Troppo caos alla rotonda. Oltre all’Aeroporto, la Dieni ha mischiato anche il tema della sanità. “Un ex esponente del Movimento Cinque Stelle ha scritto un post… ma non si vergognano?”, ha replicato Cannizzaro. “Ma proprio loro parlano? Che hanno scelto Cotticelli, quando erano al Governo, col Ministro Grillo. Cotticelli che in tempi di Covid, in diretta tv, disse che ebbe un momento confuso, di mancanza di lucidità. Ma ricordate? E oggi questi oggi ci parlano di sanità? Ma non vi vergognate?”.

