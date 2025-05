Sanità in Calabria, il PD aderisce alla manifestazione del 10 maggio a Catanzaro

StrettoWeb

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale esprime la propria convinta adesione alla manifestazione “Calabria alza la testa”, che si terrà il 10 maggio a Catanzaro, a sostegno di una sanità pubblica efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini calabresi. “La nostra regione – scrivono i dem – vive una crisi sanitaria senza precedenti, che si manifesta in ospedali fatiscenti, lunghe liste d’attesa e un numero insufficiente di professionisti sanitari, lasciando i cittadini calabresi in un perenne stato di emergenza. I fondi previsti, come quelli destinati alla riorganizzazione della medicina territoriale, sono stati mal gestiti o, nella peggiore delle ipotesi, non sono stati nemmeno spesi, come denunciato in numerose occasioni dai sindacati e dai rappresentanti delle istituzioni locali. La sanità calabrese è oggi un inferno per chi ha bisogno di cure, come testimoniato dalle tragiche vicende che hanno colpito diverse comunità e che continuano a far lievitare i numeri della migrazione sanitaria”.

“La manifestazione del 10 maggio – conclude la nota stampa del gruppo del Pd – rappresenta un grido di dolore da parte dei cittadini calabresi, ma anche un richiamo forte e determinato al Governo regionale per un cambio di passo. Non possiamo più tollerare la propaganda basata su promesse non mantenute: servono fatti concreti, una riforma che ridia dignità al nostro sistema sanitario e risposte reali ai calabresi”. Per questo motivo, il gruppo del Pd sarà in piazza al fianco di tutti coloro che lottano per una sanità pubblica di qualità, per il diritto alla salute, per il rafforzamento della medicina territoriale, per la riorganizzazione delle strutture ospedaliere e per il superamento delle criticità che oggi segnano profondamente la vita quotidiana dei cittadini.

