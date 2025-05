La sanità in Calabria e il “consiglio regionale lo stesso giorno della conferenza dei sindaci”: i dubbi di Mammoliti

StrettoWeb

“È del tutto evidente ed incomprensibile che chi possiede ruoli di governo, ai vari livelli, sulla sanità vibonese continui a sfuggire dalle proprie responsabilità. Ho l’impressione che si faccia di tutto per evitare il confronto con gli attori di questo territorio. Domani, infatti, alla Conferenza dei Sindaci, da tempo convocata e con all’o.d.g. punti importanti, i consiglieri regionali e il governatore, con tutta probabilità, non potranno partecipare in quanto è intervenuta, guarda caso in data successiva, la convocazione del Consiglio regionale per le ore 14. Sarebbe utile che il Presidente della Conferenza dei Sindaci valutasse l’opportunità di volerla rinviare”. Così, in una nota, il consigliere regionale calabrese del PD Mammoliti.

“Qualora ciò non avvenisse sarebbe comunque utile prevedere un successivo ed apposito incontro con i Consiglieri regionali del territorio, con la Terna Commissariale, il Direttore Generale di Azienda Zero ed il Presidente Commissario ad Acta. L’approccio minimale e burocratico sul sistema sanitario pubblico vibonese è paradigmatico della chiara volontà di non volersi concretamente confrontare con i drammatici problemi reali preferendo un approccio inconcludente e mellifluo. Nei prossimi giorni promuoverò un’apposita iniziativa pubblica per illustrare alcune azioni che ritengo opportuno intraprendere. La critica situazione sanitaria vibonese non può essere affrontata esclusivamente con soluzioni rallentate e/o esclusivamente ordinarie”.