Sancataldese-Reggina, i convocati amaranto: le scelte di Trocini per l’ultimo match

Il tecnico amaranto Bruno Trocini ha scelto 23 calciatori per l’ultima partita di stagione regolare del girone I di Serie D tra Sancataldese e Reggina. Obiettivo della squadra dello Stretto è vincere e sperare in uno sgambetto dell’Igea Virtus alla capolista Siracusa. In caso contrario saranno playoff. Tra i convocati figura anche Barillà, in dubbio fino all’ultimo per un problema fisico che non gli ha permesso di allenarsi in settimana.

Di seguito l’elenco:

Portieri : Lagonigro, Lazar, Martinez

: Lagonigro, Lazar, Martinez Difensori : Adejo, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini

: Adejo, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Ndoye, Urso

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Ndoye, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus

