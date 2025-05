StrettoWeb

A San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, è stato raggiunto il quorum. Ieri sera ci si era fermati al 39,36%, quindi mancavano pochissimi voti per raggiungere il 40%. Questa mattina è stato raggiunto l’obiettivo e Sandro Polimeni è stato eletto sindaco di San Lorenzo, in quanto unico candidato a sindaco.

Le operazioni di voto sono ancora in corso e lo spoglio sarà importante per quanto riguarda i consiglieri comunali eletti.