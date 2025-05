San Giorgio d’Oro: il 24 maggio la Cerimonia presso il Teatro Cilea | INFO

StrettoWeb

La cerimonia ufficiale per il conferimento del San Giorgio d’Oro 2025, inizialmente prevista per la ricorrenza del 23 aprile e poi rinviata alla luce della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, si terrà sabato 24 maggio al Teatro Comunale “Francesco Cilea”. Organizzata dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio della Vittoria, chiesa degli Artisti, la cerimonia vedrà la partecipazione dei cori polifonici reggini.

Nel corso della cerimonia il sindaco Giuseppe Falcomatà e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale consegneranno le tradizionali benemerenze alle personalità che si sono distinte in campo professionale, civile e sociale dando lustro alla città e rafforzando il senso di identità e di appartenenza dell’intera comunità reggina.

L’ingresso è libero, l’inizio della cerimonia è previsto per le ore 16.