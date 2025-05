San Ferdinando riparte dallo Stato: caserma, alloggi e sport contro il degrado | FOTO

StrettoWeb

E’ partita oggi da San Ferdinando e da Rosarno, con l’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri di San Ferdinando, “una sorta di fase due di quello che il governo intende fare nei confronti delle aree disagiate del territorio nazionale“, un progetto “iniziato nel settembre del 2023 su iniziativa del governo a Caivano e avendo raggiunto risultati importanti in quell’area oggi viene trasferito in altri 8 territori individuati come particolarmente necessitanti“. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che stamani ha inaugurato, a San Ferdinando, la nuova caserma dei carabinieri – intitolata al brigadiere Antonino Marino, ucciso il 9 settembre 1990 in un agguato di ‘ndrangheta – , insieme al comandante generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo, al commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, al prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e al sindaco Gianluca Gaetano.

Mantovano ha poi incontrato in municipio le autorità per una verifica operativa dei progetti messi a punto e quindi si è spostato a Rosarno per una riunione nella sede del Comune con il sindaco Pasquale Cutrì e i diversi rappresentanti regionali e nazionali sulla realizzazione delle iniziative definite per la stessa Rosarno. “E’ interessante e non casuale – ha aggiunto – che oggi si inaugura la nuova stazione dei carabinieri e quindi c’è l’aspetto dello Stato di prossimità, di tutela del rispetto della legge e della comunità. Ma al tempo stesso ci sono interventi di grande solidarietà sociale“.

Mantovano ha ricordato che a Ferdinando “verranno realizzati degli alloggi dignitosi per i migranti che lavorano in questo territorio e verranno realizzati degli alloggi anche per la popolazione di San Ferdinando come di Rosarno, oltre a impianti sportivi per i bambini e gli adolescenti e i giovani, perché lo sport è la migliore alternativa alle piazze di spaccio”. “Interventi – ha aggiunto – non calati dall’alto ma coordinati con le autorità del territorio a cominciare dai sindaci. Per noi è importante non soltanto la repressione della criminalità ma anche l’offerta di alternative alle piazze di spaccio che devono essere sostituite dalle piazze dell’atletica, dello sport vero per il riscatto dei giovani. E’ bello che questo lavoro veda tutte le istituzioni riunite attorno alla divisa dei carabinieri e di chi questa divisa continuerà a portare con onore nella piazza di San Ferdinando e nel territorio circostante. Consentitemi perciò di fare un augurio particolare ai carabinieri che qui opereranno e alla popolazione che fruirà del loro servizio. Le due cose si tengono strettamente. Un carabiniere come qualsiasi appartenente alle forze di polizia, lavora bene se c’è il sostegno, l’appoggio, ciascuno per la sua parte e senza sostituzione di ruoli, della popolazione“.

UNARMA: “oggi lo Stato ha lanciato un messaggio forte e chiaro: in Calabria non si arretra di un millimetro”

“L’inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, rappresenta molto più di un semplice evento istituzionale. È un segnale tangibile, concreto, muscolare, della presenza dello Stato in una terra troppo spesso lasciata sola a combattere contro l’antistato. Riccio continua: “Quando si inaugura una caserma in un territorio infestato dalla criminalità organizzata, non si taglia solo un nastro: si ricuce un patto di fiducia con i cittadini onesti, si accende una luce dove l’ombra dell’illegalità vorrebbe dominare. Oggi a San Ferdinando si è accesa una luce.” A presenziare alla cerimonia, tra le massime autorità civili e militari, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto. Per UNARMA, presente il Segretario Provinciale Massimo Barresi, a testimoniare con orgoglio l’impegno quotidiano del nostro sindacato. Riccio aggiunge: “UNARMA non resta a guardare, UNARMA c’è. E io, come Segretario Generale Regionale, sono fiero di rappresentare un’associazione che non ha paura di mettersi in prima linea, a fianco dei Carabinieri che ogni giorno operano con coraggio in territori complessi.” Riccio conclude: “La nuova Stazione di San Ferdinando è un avamposto della legalità, una trincea civile contro la prepotenza criminale. Che sia chiaro a tutti: la Calabria non è terra di conquista, ma terra di riscatto. E questo riscatto parte da qui, dalle divise che incarnano lo Stato e da chi, come UNARMA, le sostiene senza compromessi.” E’ quanto afferma UNARMA.