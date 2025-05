Salvini: “alta velocità e nuova SS106 arriveranno fino a Reggio Calabria. 100 mila nuovi posti di lavoro”

StrettoWeb

“Il ponte sullo Stretto sarà un acceleratore di sviluppo per tutto quello che i calabresi aspettano da cinquant’anni. Quindi, grazie al ponte, l’alta velocità arriverà a Reggio Calabria. È in fase di progettazione la 106 su cui abbiamo messo tre miliardi e quindi sapere che lasceremo in eredità a chi verrà più di 100.000 posti di lavoro e le aziende del territorio coinvolte è qualcosa che che mi rende orgoglioso”. Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a conclusione degli incontri avuti nella Prefettura di Reggio Calabria sul ponte sullo Stretto.

“Il Ponte sullo Stretto senza 106 e senza alta velocità da solo non risolve i problemi della Calabria. Quelli che dicono ma prima del ponte fai altro lo dicono da un secolo, il risultato è che non c’è né il ponte né il resto. Quindi io dico che il ponte accelererà“, puntualizza Salvini.