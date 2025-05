Salvini: “miliardi sulla SS106 e sulle strade del Sud per sicurezza e sviluppo”

StrettoWeb

“È un’opera attesa da tanto e sono contento di accompagnarla finalmente con 160 milioni i primi 22 km per mettere in sicurezza i lavoratori, i residenti tra Foggia e San Severo, gli agricoltori e i turisti. L’obiettivo è ridurre il numero dei morti sulle strade”. Lo ha detto il vicepremier e ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, a Foggia questa mattina nel corso di un sopralluogo sul cantiere lungo il tratto della Ss16 tra Foggia e San Severo, un intervento ritenuto strategico per la viabilità e la competitività dell’area. “Diciamo – continua il ministro – che dall’entrata in vigore del Codice della strada c’è una diminuzione di morti e feriti e di incidenti. Sono contento che anche la provincia di Foggia sia protagonista di questo rinascimento stradale. Ovviamente non solo qua, perché c’è il tema della statale 100 Bari Taranto, la 106 in Calabria. Stiamo investendo miliardi di euro per migliorare la qualità della vita e ringrazio operai ed ingegneri che lavoreranno anche in piena estate. Il tempo previsto di consegna è tre anni, per cui primavera 2028. Faremo tutto il possibile e l’impossibile perché sia anticipato, magari a due anni e mezzo che vuol dire viaggiare in sicurezza con più luce. Poi, certo, tutto dipende sempre dal buon senso di chi guida. Noi possiamo fare anche strade super sicure a sei corsie ma se c’è gente che guida come non si fa è inutile. Ma era un’opera attesa da tempo e sono contento che questo mese di maggio 2025 sia quello della consegna dei cantieri. Arrivando ieri dalla Calabria dove aspettavano un ponte che nessuno ha mai realizzato, diciamo che riuscire ad investire anche sul tema acqua è importante. Riuscire ad investire alcuni miliardi per ridurre i disagi su strade, ferrovie, porti ed aeroporti e aumentare la presenza dell’acqua è qualcosa che mi rende felice”.