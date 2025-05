Salvini a Lamezia Terme: “sul terzo mandato decidano i cittadini, non i partiti”

StrettoWeb

“Secondo me è giusto che scelgano i cittadini, poi leggo che nel centrodestra qualcuno sta aprendo all’ipotesi di poter permettere ai cittadini di scegliere un sindaco per la terza volta o un governatore per la terza volta. A mio parere è importante che i cittadini possano scegliere, quindi se si riapre la riflessione ben venga“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Lamezia Terme rispondendo alle domande dei giornalisti a proposito della discussione sull’impugnazione delle legge del Trentino sul terzo mandato.