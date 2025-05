Salvini a Lamezia Terme sul referendum: “l’8 e 9 giugno farò altro”

StrettoWeb

“Sono contento di quello che stiamo facendo. I referendum prevedono la libertà di votare sì, votare no o non votare. Visto che ritengo alcuni di questi quesiti non utili al Paese, penso alla riduzione del tempo per ottenere la cittadinanza italiana, il modo migliore per renderli inefficaci è non partecipare e quindi ribadisco che con rispetto dei promotori farò altro l’8 e il 9 giugno”. Così Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Lamezia Terme.