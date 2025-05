Salvini a Lamezia Terme: “l’autonomia è una grande occasione di modernità per tutta l’Italia”

StrettoWeb

“L’autonomia è una grande occasione di modernità, di taglio degli sprechi, di efficienza e di meritocrazia per tutti, dalla Calabria al Piemonte e quindi è un altro dei temi su cui la Lega ha preso l’impegno. Un impegno che stiamo portando avanti, come quello sul tema del lavoro e della pace fiscale“. Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Lamezia Terme. “Ribadisco è la nostra priorità la rottamazione delle cartelle esattoriali – ha aggiunto Salvini – assieme alla pace definitiva fra il fisco e i cittadini. Diciamo che abbiamo ancora due anni di governo davanti e conto di riuscire a portare a termine, se non tutto, tanto di quello di cui stiamo parlando“.