Salvini a Lamezia Terme: “in Calabria cantieri per 20 miliardi, investimento storico”

“Questo è un intervento che può diventare fondamentale dal punto di vista sia trasportistico che infrastrutturale. Già abbiamo cantieri finanziati aperti per 20 miliardi in Calabria. Strade, autostrade, ferrovie, case, acqua ed è un investimento che non ha precedenti nella storia della Repubblica. E che sia un Ministro della Lega a farlo mi riempie di orgoglio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, a Lamezia Terme dove ha effettuato un sopralluogo e dove ha illustrato i lavori previsti dal progetto dello scalo merci ferroviario della stazione centrale della città calabrese. Salvini, che era accompagnato tra gli altri dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, dal deputati della Lega Domenico Furgiuele e dal senatore Tilde Minasi, ha fatto il punto del progetto finalizzato alla riattivazione nella funzione trasporto merci, attraverso interventi di sistemazione di alcune aree. Al soprallluogo ha partecipato anche Matteo Colamussi, ad di Ferrovie dello Stato – Sistemi Urbani. “Settimana prossima ci vediamo con l’azienda Fs – ha aggiunto – per dettare modi i tempi. I soldi ci sono, quindi sono molto contento“.