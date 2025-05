“San Vincenzo De Paoli” e “Nostro-Repaci”, 10 anni di attività congiunta

StrettoWeb

Una significativa cerimonia ha suggellato la proficua collaborazione tra l’Istituto d’Istruzione Superiore Luigi Nostro – Leonida Repaci e la conferenza “San Vincenzo De Paoli”, due realtà di Villa San Giovani accomunate dalla volontà di trasmettere l’importanza della solidarietà tra i giovani. Un impegno proficuo – attivo da ormai 10 anni – si è concluso per l’anno scolastico 2024-2025 sabato 24 maggio sotto il nome del progetto “Educazione alla Solidarietà”. L’iniziativa ha coinvolto ben 25 studenti del Liceo e Tecnico villese, i quali si sono alternati durante l’anno per supportare le attività solidali della San Vincenzo.

Distribuzione di viveri e indumenti ai più bisognosi, appuntamenti ai quali hanno partecipato con gioia e soddisfazione i giovani liceali. Gli stessi sono stati insigniti di attestati celebrativi all’interno della cerimonia organizzata presso la sede dell’Istituto scolastico di via Zanotti Bianco nella mattinata di sabato 24 maggio, alla quale hanno partecipato la dott.ssa Antonietta Lazzaro Bazzano, presidente della “San Vincenzo De Paoli” di Villa San Giovanni e i soci della stessa Conferenza Gianna Marcianò e Carlo Bazzano. Presenti, lato scolastico, le prof.sse Caterina Papalia e Elena Scopelliti. La presidente della locale San Vincenzo ha sottolineato “l’importanza del legame tra scuola e territorio, evidenziando come la collaborazione con le associazioni locali rappresenti un pilastro fondamentale per la formazione integrale dei giovani“.

Di grande valenza le testimonianze che hanno raccontato gli stessi ragazzi all’interno di una cerimonia impreziosita da un video documentario realizzato da uno degli studenti, capace di cogliere i momenti più significativi dell’attività svolta durante l’anno, “mostrando anche la crescita personale e il cambiamento di prospettiva che questa esperienza ha generato in ciascun partecipante“, come ribadito dalla stessa Nostro-Repaci sulla pagina Facebook ufficiale.

“Il progetto – scrive sempre la scuola – ha permesso ai nostri ragazzi di crescere come cittadini consapevoli e responsabili, toccando con mano il valore autentico dell’impegno sociale e della collaborazione con le realtà del territorio.”

Le attività della San Vincenzo de Paoli continuano senza sosta in quel dell’ex mattatoio di Villa in via La Volta, dove quattro giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì mattina, martedì pomeriggio) si effettua distribuzione di viveri e indumenti ai più bisognosi della città con la speranza, anzi la piacevole certezza, che anche i giovanissimi del territorio villese parteciperanno attivamente grazie al ponte sempre solido con il Luigi Nostro – Leonida Repaci.